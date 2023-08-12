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WanHaber - ÖZEL

Van Büyükşehir Belediyesi'nin Vangölü Aktivistleri Derneği koordinesinde düzenlediği 5. Van Denizi Bisiklet Festivali, bisikletli grubun Van Kale Parka ulaşması ile sona erdi.

Çevre iller ve İran'dan katılım sağlayan bisiklet severler, 8 gün boyunca Van Gölü'nün etrafında pedal çevirdi. Çeşitli yerlerde kamp kurarak Van Gölü’nün güzelliklerine şahitlik eden ayrıca farkındalık oluşturmak için de çevre temizliği yapan bisiklet severler, pedal çevirmeye başladıkları ilk noktaya ulaşarak festivali tamamladı.

250 sporcunun katıldığı festival, renkli görüntülere sahne olurken, katılımcıların festivalden bir hayli memnun olduğu ifade edildi.

“HEM PEDAL ÇEVİRDİK, HEM VAN GÖLÜ’NÜN GÜZELLİKLERİNE ŞAHİTLİK ETTİK”

5. Van Denizi Bisiklet Festivaline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vangölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, "4 - 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen 5. Geleneksel Van Denizi Bisiklet Festivalimiz sona erdi. 8 gün süren bu etkinlikte hem pedallarken hem de Van Gölü’nün güzelliklerine şahitlik ettik” dedi.

“HEM FESTİVAL HEM ÇEVRE BİLİNCİ”

Festival ile birlikte farkındalık etkinlikleri de gerçekleştirdiklerini anlatan Özel; “Van Gölü’nün suyunun çekilmesi ve kirliliğin olduğu noktalar hakkında misafirlerimizi bilgilendirdik. Yani hem festival hem de bir çevre bilinci oluşturmaya yönelik farkındalık çalışması oldu. Misafirlerimiz, Van Gölü’nün temiz kalması için gerekli çalışmalara destek olacaklarını dile getirdiler. Biz de bu şekilde aslında amacımıza ulaşmış olduk. Van Gölü’ne dikkat çekmiş olduk. Bir farkındalık, bilinç oluşturduk” ifadelerini kullandı.

“VAN GÖLÜ’NÜN HER NOKTASINDA KAMP KURDUK”

Her noktada kamp kurduklarını ve misafirlerin de Van Gölü’nü oldukça beğendiklerini dile getiren Vangölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, “Van Gölü’nün her noktasında kamplar kurduk. Misafirlerimiz Van Gölü’nü beğendiler ama maalesef bazı noktalarda suyun çekildiğine şahitlik ettiler. Kuraklığın etkilerinin Van Gölü’ne yansıdığını görüntülediler.

Urmiye’den gelen heyet, Van Gölü’nün Urmiye Gölü’yle aynı kaderi paylaşmasını istemediklerini söylediler. İnsanların festivalden öte, Van Gölü’ne dikkat çekmek amacıyla gelmesi, bu farkındalığa katkı sunmak için geldiklerini belirtmeleri mutluluk vericiydi.

Bu sene beşincisi oldu bu festivalin ve gelenekselleşti, bunu her sene tekrarlayacağız. Van Büyükşehir Belediyesi himayesinde, Tuşba, Edremit, Gevaş, Erciş, Bitlis, Tatvan dahil bir çok yer dolaştık, belediyelerin katkılarıyla festivali gerçekleştirdik. Böylelikle Van Denizi Bisiklet Festivalimiz sonlandı” ifadelerine yer verdi.

Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci