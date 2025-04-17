Toplantıda, katılımcılar Katı Atık Yönetimi, Arıtma Çamuru Yönetimi, Sıfır Atık, Hayvansal Atıkların Yönetimi, Van Gölü Dip Tarama, Van Gölü'nün Doğal Sit Alanı ilan edilmesi, Atık Kabul Tesisleri, Derelerin Temizliği ile ilgili sunum yaptı.

Toplantıda konuşan Vali Ozan Balcı, Van Gölü Eylem Planı ve Uygulama Programı çerçevesinde kısa sürede çok önemli çalışmalar yaptıklarını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Vali Balcı, “Van Gölü dünya değeri, kıymetli bir varlık. Cumhurbaşkanımızın eşleri kıymetli Hanımefendi’nin de bu projeyi himaye etmesi ve desteklemesi bizler için önemlidir. Gölümüzde dip çamur temizliği ve sıfır atık gibi önemli projeler yürütüyoruz. Burayı desteklemek ve katkı sağlamak benim için büyük bir mutluluktur. Emeği geçen herkese candan ve yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı'nda çok büyük çalışmalar ortaya konulduğunu belirtti.

Bakan Yardımcısı Varank, “Bu çalışmaları üç ana başlıkta ve 13 tane alt eylemden oluşan bir silsilede takip ettik. Geldiğimiz noktada birçok eylemimiz tamamlanmış oldu. Bu sürece emek veren tüm kurum, kuruluşlarımıza emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bitlis Valisi Ahmet Karaya ise, "Van Gölü ülkemizin de dünyanın da göz bebeği. Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen bu projenin çok önemli sonuçlar doğurduğuna yürekten inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da, "Bugünkü toplantımızda eksik olan konuları ele alıp Van Gölü’nü tamamen temiz hale getirmeyi arzu ediyoruz. Bu toplantıdan da çok önemli sonuçlar çıkacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Bitlis ve Van İlçe Belediye Başkanları, Kaymakamlar, İlgili Kurumlar ve STK temsilcileri katıldı.