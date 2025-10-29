Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Sacit Mutlu, Van Gölü Havzası'ndaki aktif fayları bilimsel çalışmalarla izlediklerini ve bu fayların deprem üretme potansiyelini değerlendirerek riskleri belirlediklerini belirtti.

Mutlu, havzanın doğu kesiminde birbirine yakın konumda üç aktif fay zonu bulunduğunu, kuzeyde Erciş, Çaldıran ve Tutak fay zonlarının yer aldığını; güneyde ise 2020 depreminde rol oynayan Başkale Fay Zonu ile komşu fayların aktif olduğunu ve tüm bu yapıların haritaya işlendiğini aktardı.

Mutlu, bu verilerin deprem risklerini anlamada temel oluşturduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Van Gölü havzasında doğuya doğru ilerlediğimizde çeşitli aktif faylarla karşılaşıyoruz. Van’ın kuzey kesimlerinde de fay hatları bulunuyor. Güney tarafta, özellikle 2020’de 10 kişinin hayatını kaybettiği depreme ev sahipliği yapan fay yer alıyor; hemen onun güneyinde ise iki fay daha uzanıyor. 2011’deki 7.2 büyüklüğündeki depremi üreten fay, onun hemen güneyinde konumlanıyor. O fayın kuzeyinde başka bir fay, onun da kuzeyinde ise bir fay daha yer alıyor, bunların hepsi güncel aktif faylar.”