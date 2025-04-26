TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Van Şube Başkanı Baran Bulut Balkan, fuarın inşaat sektörünü ilerletme, istihdamı destekleme ve kentin yapısal sorunlarına çözüm üretme noktasında önemli bir organizasyon olduğunu vurguladı.

Benzer şekilde, TMMOB Mimarlar Odası Van Şube Başkanı Ahmet Ortakçı da fuarın sektördeki yenilikleri tanıtarak, yerel kalkınmaya katkı sağlama anlamında önemli olduğunu ve kentin mimari sorunlarına yönelik çözüm odaklı bir platform sunduğunu ifade etti.

ORTAKÇI: FUARLAR KRİTİK ROL OYNUYOR

TMMOB Mimarlar Odası Van Şube Başkanı Ahmet Ortakçı, fuarların yeni malzemelerin tanıtımı, çözüm ortaklarının birleşmesi ve sektörün gelişimi için kritik olduğunu vurgulayarak, “Bu tür organizasyonlar kent adına çok önemlidir. Fuarda standımızı açtık. Meslek odaları olarak inşaat sektörünün en önemli ayaklarından, dinamiklerinden biriyiz. İnşaat fuarı, yeni malzemeler noktasında çözüm ortağı olma adına önemli adımların atıldığı bir ortam sunuyor. Bir yapının ortaya çıkması için 70 çözüm ortağı bir araya geliyor. Özellikle kentimizin istihdamı açısından lokomotif konumda.” diye konuştu.

Ortakçı konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bu tür fuarlar, gelişen teknolojiye bağlı olarak yeni malzemelerin ortaya çıkmasında önemlidir. İnsanların bunu yapı denetim süreçlerinde değerlendirmesi önemlidir. Bu tür fuarlarda çözüm ortakları bir araya geliyor; hem birbirlerini tanıma hem de sektörün daha fazla yayılması açısından önem arz ediyor.”

BALKAN: DEPREM GÜVENLİĞİ VE YAPI STOĞUNA DİKKAT ÇEKTİ

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Van Şube Başkanı Baran Bulut Balkan ise, depreme dayanıklı yapılar ve yapı stoğunun önemi gibi teknik konulara odaklanarak fuarın bilgilendirme ve farkındalık yaratma rolüne dikkat çekti.

Baran Bulut Balkan, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da İpekyolu EXPO’da düzenlenen fuara katıldık. Standımızda maketler ve broşürlerle, deprem durumunda oluşabilecek riskler, alınması gereken önlemler ve yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi verdik. Depreme dayanıklı binalar ve yapı stoğunun önemi üzerine odaklanan bu çalışmaların değeri, son dönemde ülkemizde yaşanan depremlerle bir kez daha ortaya çıktı.” şeklinde konuştu.

“SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE AKTİF ROL OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bu kapsamda deprem başta olmak üzere afetler üzerine etkinlikler de gerçekleştirdiklerine vurgu yapan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Van Şube Başkanı Balkan, “Fuar kapsamında, tarihi Van evleri ve deprem sonrası yapılması gerekenler gibi önemli konuların ele alındığı sunumlar da gerçekleştirdik. Hem kentimizde hem de ülkemizde bu alanda yapılması gereken çalışmalara destek olmaya, sorunların çözümünde aktif rol oynamaya devam edeceğiz…” ifadelerine yer verdi.

24 Nisan’da kapılarını açan 13. Van İnşaat Yapı Dekorasyon ve Emlak Fuarı, bugün tamamlandı.