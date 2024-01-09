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Buna göre; Van Ferit Melen Havalimanı’nda aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 123 bin 099, dış hat yolcu trafiği 229 oldu. Böylece aralıkta toplam 123 bin 328 yolcuya hizmet verildi.

Aralık ayında Van Ferit Melen Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 414, dış hatlarda 4 olmak üzere toplamda bin 418’e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise aralık ayında toplamda bin 077 ton oldu.

12 AYLIK (OCAK-ARALIK DÖNEMİ) GERÇEKLEŞMELER…

12 aylık (ocak-aralık) dönemde ise Van Ferit Melen Havalimanı’nda yolcu trafiği 1 milyon 548 bin 327, uçak trafiği 17 bin 668, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 14bin 665 ton olarak gerçekleşti.