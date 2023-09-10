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WanHaber – ÖZEL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü istatistik verilerine göre, Van Ferit Melen Havalimanı’nda Ağustos ayında iç hat yolcu trafiğinin 129 bin 481 olduğu belirtildi. Dış hat yolcu trafiği Ağustos ayında hiç yapılmadı.

Ağustos ayı toplam uçak trafiği ise bin 756 olarak kayıtlara geçti.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Ağustos ayında toplamda bin 404 ton oldu.

8 aylık (ocak-ağustos) dönemde ise Van Ferit Melen Havalimanı’nda yolcu trafiği 1 milyon 26 bin 877, uçak trafiği 11 bin 767, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 9 bin 773 ton olarak gerçekleşti.

Fatma Öztürk