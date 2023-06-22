Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Bakanlıklara yeni bakan yardımcıları atama kararı, Resmi Gazetede yayımlandı.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar kapsamında, Van eski Valisi Münir Karaloğlu, İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.

Münir Karaloğlu, 2009 - 2013 yılları arasında Van Valiliği görevi yapmış, ardından Bursa Valiliği görevine atanmıştı. Karaloğlu, daha sonra Antalya ve Diyarbakır Valiliği de yapmış ve 12 Mayıs 2022 tarihinde Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilmişti. Karaloğlu, Diyarbakır'dan ayrılırken çok sayıda kişi tarafından duygusal şekilde uğurlanması ile de dikkat çekmişti.

MÜNİR KARALOĞLU KİMDİR?

1964, Kaptanpaşa, Çayeli, Rize doğumlu Karaloğlu, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Karakeçili kaymakam vekilliği, Harran, Çekerek, Reşadiye kaymakamlıkları, Kırklareli vali yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı hukuk müşavirliği, (başbakan danışmanı) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi genel sekreterliği yaptı. 11 Haziran 2009 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Van Valisi olarak atandı. 4 Ağustos 2013 tarihli 28728 sayılı kararname ile Bursa valiliğine atandı. 1 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Antalya valisi olarak atandı.

10 Haziran 2020 Tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır valisi ve Diyarbakır büyükşehir belediye başkanı vekili olarak görevlendirildi. 12 Mayıs 2022 Tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişi olarak görevlendirilen Karaloğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.