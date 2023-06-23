1964, Kaptanpaşa, Çayeli, Rize doğumlu Karaloğlu, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Karakeçili kaymakam vekilliği, Harran, Çekerek, Reşadiye kaymakamlıkları, Kırklareli vali yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı hukuk müşavirliği, (başbakan danışmanı) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi genel sekreterliği yaptı.

11 Haziran 2009 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Van Valisi olarak atandı. 4 Ağustos 2013 tarihli 28728 sayılı kararname ile Bursa valiliğine atandı. 1 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Antalya valisi olarak atandı.

10 Haziran 2020 Tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır valisi ve Diyarbakır büyükşehir belediye başkanı vekili olarak görevlendirildi. 12 Mayıs 2022 Tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişi olarak görevlendirilen Karaloğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.