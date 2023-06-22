WanHaber / Ramazan Çetin

Önceki gün VASKİ'de meydana gelen olayla ilgili Van Valiliği inceleme başlattı.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve Değirmenarkı Mahalle Muhtarı Şakir Taşdemir hakkında inceleme başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve korumaları ile Değirmenarkı Mahalle Muhtarı Şakir Taşdemir ve yakınları arasında kargaşa çıkmıştı.

İddialara göre mahallesindeki su kesintileri üzerine VASKİ'deki yetkililerle görüşmek isteyen Değirmenarkı Mahalle Muhtarı Şakir Taşdemir ve Genel Müdür Ülker Cem Kaplan arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıkmıştı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte koruma polisleride olaya müdahil olmuş ve orantısız şiddet kullanılmıştı.

Çıkan arbede sonrası mahalle muhtarı Şakir Taşdemir'in yakınları darp raporu almış ve kavganın görüntüleri sosyal medyaya düşmüştü.