Karşıyaka Mahallesi'nde kaybolan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin'in bulunması için AFAD, jandarma, polis, itfaiye ekipleri ve vatandaşların katılımıyla arama yapılıyor.

İki gündür Katramas Deresi ve çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalara Van Emniyet Müdürlüğünden gelen dalgıç polis ve Siirt AFAD Müdürlüğü su üstü arama ekibi de katıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği bölgede Keskin'in yakınlarının bekleyişi sürüyor.

Mahalle sakini Halil Sayaç, Keskin'den iki gündür haber alınamadığını söyledi.

Henüz bir ize rastlanmadığını belirten Sayaç, "AFAD, jandarma, polis ekipleri ellerinden geleni yapıyorlar. Desteklerini esirgemiyorlar. Suyun bulanık ve debisinin yüksek olması çalışmaları zorlaştırıyor. Nerede olduğu belli değil. İhtimal üzerine burada çalışmalar yapılıyor." dedi.