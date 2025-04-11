Kırmızı Grup’ta ligin sonuna doğru yaklaşılırken heyecan da artıyor. 31. hafta maçları yine büyük bir heyecanla takip edilecek.

Artı Değer Van Spor FK zor deplasmanda Karacabey Belediye Spor A.Ş. ile karşılaşacak. Bu maç 13 Nisan Pazar günü oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak.

Ligde şampiyonluk yolunda kritik maçlar oynanacak. 31. Hafta, yine play-off ve düşme hattında da heyecan yaşatacak maçlara sahne olacak.

KIRMIZI GRUP’TA 31. HAFTA MAÇ PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE:

12.04.2025 15:00 Bucaspor 1928 - Çimentaş Elazığspor

12.04.2025 15:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Ülkea Nazillispor

13.04.2025 15:00 Giresunspor - Karaman Futbol Kulübü

13.04.2025 15:00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Belediye Derince Spor

13.04.2025 15:00 Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor - Menemen Futbol Kulübü

13.04.2025 15:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü

13.04.2025 15:00 Ankara Demirspor - Merkür Jet Erbaaspor

13.04.2025 15:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - Motolux 68 Aksarayspor

13.04.2025 15:00 Somaspor - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK