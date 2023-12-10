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WanHaber-ÖZEL

Van’da kiralık ev fiyatlarında yaşanan artışa ilişkin açıklamalarda bulunan Van Emlakçılar Derneği Başkanı Orhan Özdek, kira krizinin Van’da derinleşerek büyüdüğünü belirtti.

Van’da kiralık konut fiyatlarının serbest piyasadan kaynaklı arttığına değinen Van Emlakçılar Derneği Başkanı Özdek, fahiş fiyatlara getirilen yasal düzenlemenin yeterli olmadığına değinerek, “Serbest piyasa ekonomi sistemi ile gidildiği için çok fazla denetim mekanizmalarımız yok.

Türkiye geneli baktığımız zaman maalesef birçok ev sahibi, kiraları istedikleri gibi arttırabiliyor. Hükümet kararıyla belirlenen ücret artışı yüzde 25, ticari alanlarda ise yüzde 54.5 olarak nitelendirilmiş ama yeterli değil çünkü mülk sahipleri kiraları arttırmaya devam edebiliyor” ifadelerini kullandı.

“KONUT SAYISI YETERSİZ”

Van’da kiraların artmasına neden olan durumlardan birinin de yetersiz konut sayısından kaynaklandığını vurgulayan Özdek, 2024 yılı Ağustos ayına kadar Van’da 10 bin konutun yapılması gerektiğini söyledi.

“KİRALARDA DÜŞÜŞ OLMAYACAK”

Van Emlakçılar Derneği Başkanı Özdek, “Bizler dar gelirli insanlarımızı kiralık evlere mahkum kılmamalıyız, Van’da konut sayısı artarsa birçok insanımız rahata kavuşacaktır. Bu sayede kiralar da minimize edilecektir fakat şu an Van’da konut sayısı yeterli değil bundan dolayı da kira fiyatları da konut satış fiyatları da çok yüksek.

Hem konutlarda hem de kiralarda düşüş olmayacak maalesef. Van’ın bileşenlerinin bir araya gelerek mekânsal planlamayı düzene sokmamız lazım aksi durumda Van’da 2024 yılında konut sorunu katlanarak büyüyecek. Bundan dolayı da 2024 yılının Ağustos ayına kadar 10 bin yeni konutun yapılması gerekiyor. Belediye ve Valilik başta olmak üzere gerekli kurumlar acilen projelerle Van’ı ayaklandırmalı, çözüm noktasında atak yapmaları lazım” diye kaydetti.