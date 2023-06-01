WanHaber – Özel

Van Emlakçılar Derneği Başkanı Orhan Özdek, kent ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Van’ın imar sorununun olduğunu ve bunun ivedi bir şekilde çözülmesi gerektiğini söyleyen Özdek, kentin orantısız göç aldığını ve bununla birlikte barınma sorununun ortaya çıktığını dile getirdi.

Özdek, “Van’daki imar sorununun çözülmesi gerekiyor. 1994 yılından bu zamana kadar, Van’a ciddi bir imar kazandırılamamıştır. Van’ın şu an ikinci bir Van’a ihtiyacı vardır. Kayseri, Konya, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep gibi illere baktığımız zaman Van maalesef emsallerinin gerisinde kalmıştır” ifadelerini kullandı.

“Van gelişmeye ve büyümeye muhtaçtır”

Van’ın yeni projelere ihtiyacı olduğunu söyleyen Özdek; “Van gelişmeye ve büyümeye muhtaçtır. Van projelere ihtiyaç duyan bir ildir” diye konuştu.

Özdek, Van’ın imar sorununun çözülmesi için çevre yolunun tamamlanması gerektiğine işaret etti.

“Van’ın en önemli konusu imardır, çevre yoludur”

Özdek, şunları söyledi: “Van’ın en önemli konusu imar konusudur, çevre yolu konusudur. Yıllardır süre gelen konulardır bunlar. Uzun yıllardır çevre yolu Van’ın gündemindedir. Çevre yolu açılmış olsaydı geçtiği güzergâhta yeni bir Van kurulabilirdi...”

Şehirlerin imarlarla kalkındığını söyleyen Özdek, model şehirler olarak nitelendirdiği Kayseri, Eskişehir, Denizli, Nevşehir ve Samsun’a dikkat çekti.

“Hep beraber Van’ı bir yerlere taşıyalım”

Özdek, açıklamalarını şu ifadelerle tamamladı: “Şehirler imarlarla kalkınır, imarlarla gelişir. Tüm herkese çağrımdır; ne olur hep beraber Van’ı bir yerlere taşımaya çalışalım.”

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik