Tahmini Okuma Süresi: dakika

Her yıl binlerce tatil tüketicisi ve sektör profesyonelini ağırlayarak Türkiye'nin turistik cazibesini artıran EMITT Fuarı, 6 -9 Şubat’ta İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 27. kez kapılarını açtı.

Van turizm potansiyelinin en iyi şekilde tanıtılması adına büyük önem taşıyan, fuara Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü katılarak, Van’ın uluslararası arenada tanıtımını yapacak.

Van’ın tarihi mekânlarını, mevsimsel turizm destinasyonlarını, geleneksel yemeklerini, Van kahvaltısını ve Van kedisini, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere standında tanıtarak ağırlayacak.

Ayrıca, fuarda ildeki oteller, seyahat acenteleri ve tur operatörleri kent turizmi hakkında fuar ziyaretçileri ve sektör temsilcilerine bilgi vererek, kentin turizm potansiyelinin artırılması için çalışmalar yapacak.