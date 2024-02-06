İstanbul'da korku dolu anlar yaşandı.
Çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde silah sesleri yükseldi.
Silah seslerini duyanlar panikle yere yatarken güvenlik ekipleri ise harekete geçti.
Giriş ve çıkışlar kapatıldı
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Öte yandan adliyeye giriş çıkışlar kapatıldı.
Ekipler, adliyenin girişini de boşalttı.
Fenalaşanlar oldu
Büyük korku yaşayan vatandaşların kimisi fenalaştı. Bunun üzerine adliyeye ambulans ihbarı yapıldı.
"2 saldırgan ölü ele geçirildi"
Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.
Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır.
Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.
"DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir"
Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir.
Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir.
Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3’ü polis 3’ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."Kaynak: İHA