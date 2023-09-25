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Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen toplantı ile hastane genel işleyişi ve acillerin bekleme süreleri ele alındı.

S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya başkanlığında yapılan toplantıya, Hastane Başhekim Yardımcıları, Müdür, Müdür Yardımcıları ve Birim Sorumluları katıldı.

Acillerin bekleme süreleri ve genel işleyişinin ele alındığı değerlendirme toplantısının ardından Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hastane birimlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

GEVAŞ HASTANESİNDE DENETİM

Bu arada Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Ayhan Oruç da, Van İl Sağlık Müdürlüğü personelleri ile birlikte Gevaş Devlet Hastanesinde yerinde verimlilik denetimi yaptı.

Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Ayhan Oruç, hastane eksikliklerine ilişkin yöneticilerle birlikte gerekli iyileştirmeler ve düzenlemeler hakkında istişarelerde bulunduktan sonra ilçeden ayrıldı.