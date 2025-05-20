Projeyi üstlenen firma tarafından verilen bilgilere göre; çalışma nedeniyle yapılan yol daraltması, rekortmenin sonuna kadar devam edecek. Yön levhaları, flasher uyarılar ve su bariyerleriyle sürücüler güvenli şekilde yönlendirilecek.

Van istikametine gidenler Merit Otel önünden, Edremit yönüne gidenler ise sahil yolunu 100 metre geçtikten sonra geçiş yapabilecek.

Yapılan çalışmaya ilişkin olarak Gökçenay Grup tarafından yapılan paylaşımda; “Van’ın ulaşımını rahatlatacak Seviyeli Köprülü Kavşak Projesini hayata geçiriyoruz. Toplam 4 ay sürecek çalışmalarımız boyunca; trafik yoğunluğunu azaltacak, ulaşımı hızlandıracak, sürücüler ve yayalar için daha güvenli bir geçiş sağlayacağız. Bu süreçte yaşanabilecek geçici rahatsızlıklardan dolayı anlayışınız için teşekkür eder, sabır gösteren tüm Van halkından özür dileriz” denildi.

Açıklamada; “Gökçenay Grup olarak Van’ın ulaşım alt yapısını modernize etmek ve şehrimizin geleceğine yatırım yapmak amacıyla Seviyeli Köprülü Kavşak Projesini üstlenmiş bulunmaktayız. Toplam 4 ay sürecek bu kapsamlı çalışma boyunca; alanında uzman ekiplerimizle gece gündüz demeden sahada olacağız. Amacımız teknik kalite ve estetik değeri bir arada sunarak Van’a yakışır uzun ömürlü bir yapı kazandırmaktır. Proje boyunca alanda yürütülecek çalışmalar nedeniyle yaşanabilecek geçici rahatsızlıklar için siz değerli halkımızdan anlayış bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.