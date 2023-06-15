Wanhaber / Özel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, sosyal medya hesabından, mantar zehirlenmelerine karşı yaptığı uyarının ardından bir uyarı da Van’da yapıldı.

Bakan Koca, mantar zehirlenmelerinden dolayı her 100 hastadan 3'ünün hayatını kaybettiğini belirtirken, zehirlenme riskinden kaçınılması için doğada bulunan mantarların tüketimi yerine kültür mantarlarının tercih edilmesi gerektiğini ifade etmişti.

DOÇ. DR. SARIKAYA DA UYARDI

Böbrek ve karaciğer yetmezliğine yol açabilen zehirli mantarların son günlerde gündem olmasının ardından Van’dan da bir uyarı geldi.

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Van EAH) Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, kuşku duyulan hiçbir mantarın tüketilmemesi gerektiğini söyledi.

Başhekim Doç. Dr. Sarıkaya; “Mantar zehirlenmesinin ölüme kadar uzanabilen ciddi sonuçları olabilmektedir. Bu nedenle cinsinden ve tazeliğinden kuşku duyduğunuz hiçbir mantarı tüketmeyin” uyarısında bulundu.

Umut Tarhan