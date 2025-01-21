Van’da etkili olmaya başlayan soğuk havalar hayatı olumsuz etkiliyor. Buzlanma ve don olaylarına da sebep olan soğuk havalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği de belirtiliyor.

ÇALDIRAN EKSİ 19 DERECE

Meteorolojik verilere göre Van’da bugün Çaldıran ilçesi eksi 19 dereceyi görecek. Saray’ın eksi 18, Özalp’ın eksi 17 dereceyi göreceği Van için meteorolojiden de uyarı geldi.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Van için buzlanma ve don uyarısı yapan Meteoroloji; “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” hatırlatması yaptı.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji bir uyarıyı da çığ tehlikesinden dolayı yaparak şu ifadelere yer verdi; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Van genelinde bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Sisli – 11 / 1

Tuşba: Sisli – 11 / 1

Edremit: Sisli – 11 / 1

Bahçesaray: Pus – 11 / 9

Başkale: Pus – 13 / 0

Çaldıran: Pus – 19 / - 5

Çatak: Pus – 10 / 8

Erciş: Pus – 10 / 1

Gevaş: Pus – 10 / 2

Gürpınar: Pus – 13 / 3

Muradiye: Pus – 14 / 2

Özalp: Pus – 17 / - 4

Saray: Pus – 18 / - 4