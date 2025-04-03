Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 2025 yılı Ocak ayına ait doğal gaz piyasası sektör raporunu açıkladı. Raporda Türkiye geneli doğal gaz tüketim verilerinin yanı sıra Van’a ait istatistikler de yer aldı.

EPDK tarafından açıklanan raporda Türkiye geneli doğal gaz tüketimi ve gazın türüne göre dağılımında kullanılan CNG miktarı 13,092 milyon standart metreküp (Sm3) olurken, Boru Gazı miktarı 7.577,386 milyon Sm3 olarak kayıtlara geçti. Türkiye geneli kullanılan LNG doğal gaz miktarı 33,866 milyon Sm3, Oto CNG miktarı ise 0,804 milyon Sm3 oldu. Kullanılan toplam doğal gaz miktarı ise 7.625,148 milyon Sm3 olarak kayıtlarda yer aldı.

EPDK tarafından açıklanan verilere göre Van’da doğal gaz tüketimi ve gazın türüne göre dağılımında kullanılan CNG miktarı 0,199 milyon Sm3 olurken, Boru Gazı doğal gaz kullanımı ise 51,253 milyon Sm3, LNG doğal gaz kullanımı ise 0,074 milyon Sm3 olarak gerçekleşti. Van’da 2025 yılı Ocak ayında kullanılan toplam doğal gaz miktarı ise 51,527 milyon Sm3 olarak raporda yer aldı.

EPDK tarafından açıklanan rapora göre Van, Doğu Anadolu Bölgesi’nde doğal gaz kullanım miktarı açısından 51,527 milyon Sm3 ile 3. sırada yer aldı. Bölgenin en yüksek doğal gaz tüketicisi Erzurum olurken, en az tüketim Tunceli’de kaydedildi.

Bölgede doğal gaz kullanım miktarı sırasıyla şu şekilde oldu;

Erzurum 74,135 milyon Sm3, Malatya 53,935 milyon Sm3, Van 51,527 milyon Sm3, Elazığ 50,794 milyon Sm3, Erzincan 21,483 milyon Sm3, Ağrı 18,574 milyon Sm3, Kars 14,694 milyon Sm3, Bingöl 14,010 Sm3, Bitlis 13,333 Sm3, Muş 12,342 milyon Sm3, Iğdır 8,264 milyon Sm3, Hakkari 5,582 milyon Sm3, Ardahan 4,897 milyon Sm3, Tunceli 4,045 milyon Sm3.