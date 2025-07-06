Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan 2025 yılı Ocak-Mayıs dönemi dış ticaret verileri yayınlandı.

Genel ticaret sistemine göre Türkiye genelinde ihracat 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak 110 milyar 904 milyon dolar, ithalat yüzde 5,8 artarak 152 milyar 160 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin toplam dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 12,7 arttı.

Van'ın 2025 yılı Ocak-Mayıs dönemindeki ihracatı 11 milyon 329 bin dolar olarak gerçekleşirken, 2024 yılının aynı döneminde bu rakam 13 milyon 2 bin dolar olarak açıklanmıştı. Bu verilere göre, Van'ın ihracatı 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 12,85 oranında düşüş gösterdi.

2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde Van'ın ithalatı 34 milyon 447 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise ithalat 19 milyon 999 bin dolar seviyesindeydi. Buna göre, Van'ın ithalatı bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 72,24 oranında artış gösterdi.

Van’ın 2025 Ocak-Mayıs dönemi toplam dış ticaret açığı 23 milyon 118 bin dolar olarak raporlandı.

Van'ın 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde ihracatının ithalatı karşılama oranı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 65,01'den yüzde 32,89'a düşerek dış ticaret dengesinde belirgin bir gerileme kaydetti.