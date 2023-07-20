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Wanhaber / Haber Merkezi

Van Gölü’nü dünyaya tanıtmak, yerli ve yabancı turistlerin Van’a ilgisini artırmak için Büyükşehir Belediyesince geçen yıl ilki düzenlenen ve büyük ilgi gören Van Denizi Yüzme Festivali bu yıl da renkli görüntülere sahne oluyor.

Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca organize edilen ve Van Gölü Aktivistleri Derneği’nin desteklediği festivalin 2. gününde katılımcılara Edremit Kent meydanında Van Gölüne karşı kahvaltı verildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel’in de katıldığı kahvaltının ardından yüzme etkinliğinde yer alacak yüzücüler, mini yüzme testinden sonra teknelerle Çarpanak adasına götürüldü.

Burada bone, bileklik ve yüzme balonlarıyla kıyıya kulaç atan yüzücülere sahil güvenlik de etkinlik süresince eşlik etti. Zaman zaman da ada ile kıyı arasında bulunan tarihi kral yolunda yürüyen katılımcılar, yaklaşık 20 dakikanın ardından kıyaya ulaştı.

Kıyıya ilk ulaşan yüzücülerden Salim Işıklı ise etkinliğe İstanbul’dan katıldığını ifade ederek, geçtiğimiz yıl yapılan etkinliğe katılan arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bu yıl kendisinin de başvurduğunu belirtti. Işıklı, “Geçen yıl etkinliğe katılan arkadaşlarım çok memnun ayrılıp tavsiye edince ben de katılmak istedim. Gerçekten Van halkı çok ilgililer. Belediyeler çok yardımcı oluyorlar. Etkinliğin her anında yanımızdalar. Konaklamamız, yeme-içmemiz… Her konuda Büyükşehir Belediyesi destek veriyor. Bugün ki parkur kısa olmasına rağmen çok güzeldi. Sodalı, değişik bir su. Seneye de olsa gelmeyi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Etkinliğe geçtiğimiz yıl da katılan Dilruba Ercan isimli vatandaş, emeği geçenlere teşekkür ederek, etkinlikten büyük keyif aldıklarını vurguladı. Ercan, “Bu yıl ki etkinliğin ilk gününde dalış yapıldı. Bugün de Çarpanak Adasında yüzeceğiz. Çok güzel geçiyor etkinlik” dedi.

Yüzücüler daha sonra Çarpanak adasından öğle yemeği için Edremit sahiline geçti. 2. gün etkinliği Mollakasım Mavi Bayraklı Halk plajında İnci kefali ikramı ve konser etkinliği ile tamamlanacak.

21 Temmuz’da Adır Adasından kıyıya, 22 Temmuz’da Bitlis Nemrut Krater Gölünde yüzme etkinliği ile devam edecek olan festival, 23 Temmuz’da Akdamar Adasından kıyıya yüzme etkinliği ile sona erecek.