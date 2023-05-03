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Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kursiyerleri tarafından hazırlanan yöresel elbiseler, hediyelik ve el sanatları eşyaları, fuarda ziyaretçilere tanıtıldı.

Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı Organize Sanayi Bölgesi Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde 13. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kursiyerleri tarafından yapılan yöresel elbiseler, hediyelik eşya ve el sanatları katılımcılardan yoğun ilgi gördü.