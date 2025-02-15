Abdullah Zeydan’ın, hakkında yürütülen terör soruşturması kapmasında 11 Şubat Salı günü Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmeye teşebbüs" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.

Bu kararın ardından İçişleri Bakanlığı sabah saatlerinde Zeydan'ın görevden alındığını ve yerine Vali Ozan Balcı'nın görevlendirildiğini duyurdu.

GENEL SEKRETER BELLİ OLDU

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın görevine başlamasının ardından ilk atama kararı verildi. Vali Balcı, Büyükşehir Belediyesine Genel Sekreter Olarak Nihat Arpa'yı atadı. Arpa son olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda (YİKOB) Başkan olarak görev yapıyordu. Daha önce Van Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak da görev almıştı.