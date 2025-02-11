Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın ardından yüzlerce kişi Van Büyükşehir Belediyesi önünde eyleme başladı.

KAYYUM MU ATANACAK?

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bu ceza sonrası gözler İçişleri Bakanlığı'na çevrildi. 'Belediye başkanlarını görevden alma, uzaklaştırma ve cezai işlemler' İçişleri Bakanlığı'na bağlı olduğu için Van bakanlıktan gelecek karara kilitlendi.

Bakanlığın "görevden uzaklaştırma" kararı vermesi durumunda Zeydan'ın yerine Van Valisi Ozan Balcı başkan vekili olarak atanacak.