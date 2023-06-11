WanHaber / Ramazan Çetin

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından farklı birimlerde istihdam edilmek üzere alınacak olan 234 mevsimlik işçinin (5 ay 29 gün) kurası noter huzurunda çekilmişti.

Van Büyükşehir Belediyesi, BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde mevsimlik (5 ay 29 gün) olarak çalıştırılacak olan 234 işçi için Van Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında kura çekimi gerçekleştirdi. 8 farklı daire başkanlığı bünyesine alınacak olan işçiler için 15 kategoride çekilen kura sonuçları belli oldu.

234 geçici işçi için toplamda 3 bin 114 başvuru yapıldı. Başvurular arasında kabul edilen bin 607 kişi kuraya dahil edildi.

Yaklaşık 3 saat süren kura çekiminin ardından noter kura çekim sonuçları yayınlandı.

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