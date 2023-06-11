WanHaber / M. Salih Giyci
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden ataması yapılan Prof. Dr. Hamdullah Şevli, çiçeklerle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Hamdullah Şevli, mazbatasını aldıktan sonra Van'a döndü.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde akademik ve idari personel tarafından karşılanan Şevli, düzenlenen törende konuştu.
Konuşmasında Türkiye Yüzyılı'na vurgu yapan Şevli, " Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı başlıyor. İnşallah üniversitemiz de “Türkiye Yüzyılı” vizyonuna uygun bir bilim yuvası olacaktır.” ifadelerine yer verdi.
Şevli'yi karşılayanlar arasında bulunan Rektör Yardımcısı Sedat Yayla'nın yapmacık gülüşleri ise dikkatlerden kaçmadı.
Akabinde Şevli, makam odasında tebrik ziyaretlerini kabul etti.