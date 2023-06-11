Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçak bileme ustalarında iş yoğunluğu artmaya başladı. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte kurban kesecek vatandaşlar evlerinde bulunan ve körelen bıçakları biletmek için bıçakçıların yolunu tuttu. Bayrama hazırlık yapan vatandaşlar, körelen bıçaklarını bileterek kesim işlemlerini kolaylaştırmak istiyor. Bazıları Kurban Bayramı için yeni bıçak alırken, bazıları da eski bıçaklarını biletmeyi tercih ediyor.

SON GÜNE BIRAKMAYIN

Vatandaşlara çağrıda bulunan bıçak bileme ustası Muhammet Usta,“ Yaklaşık 82 yıldır bu mesleği Van’da icra ediyoruz, üçüncü kuşaktan beridir, bu hizmeti en güzel şekilde sürdürüyoruz. Bayram üzeri olduğu için işlerimiz biraz yoğunlaştı, yaklaşık 18 gün kaldı bayrama halkımızdan bu anlamda duyarlı olmalarını bekliyoruz, bileme işlemini son güne bırakmasınlar, daha iyi bir bileme istiyorlarsa yoğunluk bunun iki katı artmadan bıçaklarını bilemeye getirsinler” dedi. Yeni Doğu Gazetesi