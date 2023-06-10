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6 Haziran 2023 tarihli ve 32213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2023/300 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci kez atanan Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında düzenlenen toplantıda Rektörlük Mazbatasını teslim aldı. Toplantıda, YÖK Başkan Vekilleri, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri ve ataması yapılan 13 rektör yer aldı.



2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. Maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2., 3. ve 7. Maddeleri gereğince ataması yapılan Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli’ye mazbatası YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından takdim edildi. Özvar, Rektör Şevli’yi tebrik ederek görevinde başarılar diledi.



Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü görevine ikinci kez layık görülmesinden duyduğu mutluluğu ifade ederek güvenlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Övar’a şükranlarını sundu.





Van YYÜ’de ikinci dönemine başlayan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, atama kararından duyduğu sevinç ve mutluluğu şu sözlerle ifade etti:



“Yükseköğretim Kurulumuzun önerisi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 6 Haziran 2023 tarihi itibarıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci defa atanarak ülkemize, ilimize ve üniversitemize hizmet edecek olmanın sevincini ve gururunu yaşamaktayım. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde 2019 yılında başladığımız 4 yıllık görev süresi boyunca stratejik planlamalarımız doğrultusundaki hedeflerimiz için büyük bir kararlılık ve azimle çalıştık.

Göreve geldiğimizden bu yana Üniversitemizin en öncü hedefi “bilimde söz sahibi, gelişimde öncü ve topluma duyarlı” bir kurum olmaktı. Bu hedefler doğrultusunda; akademik kadromuzu ve idari altyapımızı güçlendirdik. Bilimsel verimlilik ve huzurlu çalışma ortamı adına her talep ve öneriye azami ölçüde önem verdik.

Birimlerimizin işleyişini sağlam bir zemine oturtmak için daimi bir iyileşme gösterdik. Öğrencilerimizin sorunları ile yakından ilgilenerek onlara her konuda destek sağladık. Paylaşılan her fikri bir cevher niteliğinde değerlendirip akıl ve mantık süzgecinden geçirip ortak akılla bütünleşik yönetim sistemi içerisinde sonuçlandırdık. Tüm birimlerimizin gayretini “üniversitemiz, şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için fayda” hedefine yönelttik.”

Rektör Şevli, açıklamasının devamında; “ “Bize kıymet kazandıran şeyler, yaptığımız işlerdir” görüşünden hareketle üniversitelerin kuruluş amacı olan “bilimsel bilgi üretme” gayesini gerçekleştirmeye çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alandaki konumunu en üst seviyeye çıkarmak için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yönetimi olarak ikinci dönemimizde de akademik, bilimsel ve kültürel bir atmosferin hüküm sürdüğü “tarafsız, bütünleştirici ve çoğulcu” bir yönetim anlayışını muhafaza edeceğiz. “Bilimin Işığında Bir Dünya Üniversitesi” sloganıyla yerelleşmeye değil tam aksine üniversitenin küreselleşmesine yönelik çaba içerisinde şehrimizin ve ülkemizin gelecek hedeflerini esas alarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi adını “başarıda ve bilime hizmette” ülke sınırlarımız dışında da duyuracak bir üniversite olmak için çok daha büyük bir özveriyle çalışacağız” ifadelerini kullandı.



Rektör Şevli; “Sadece eğitim öğretim ve araştırma misyonlarını yerine getiren bir üniversite değil “şehrinin ve bölgesinin kültürel, sanatsal ve tarihi değerlerine sahip çıkan, ülkesine hizmet etmeyi en büyük değer olarak gören; istikrarlı ve nitelikli araştırmalara ve projelere imza atan bir üniversite” hüviyetiyle ülkemizin gelişim ve kalkınmasına, toplumsal refahın artmasına azami ölçüde katkıda bulunacağız.

Bu vesileyle; 2023-2027 dönemi için şahsımı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü olarak ikinci defa atama teveccühünde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a’a, YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a ve YÖK Kurulu Üyelerimize en içten şükranlarımı sunuyorum. Atama kararından duyduğum memnuniyeti bir kez daha dile getirirken; şahsıma duyulan güvenin büyük bir sorumluluk gerektirdiğinin de farkında olduğumu belirtmek istiyorum. Atama kararının, şahsım ve Üniversitemiz hakkında hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyor, hepinizi en kalbi hislerimle saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum.” diye kaydetti.