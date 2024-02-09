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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürdü.

Başkan adayı Arvas ilk olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ev sahipliğinde Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle düzenlenen "Uluslararası Vizyon Van Kongresi" katıldı.

Büyükşehir adayı Arvas, ardından Milli Eğitim ve Kültür eski bakanı Hüseyin Çelik, milletvekili Burhan Kayatürk ve İl Başkanı Emre Güray ile birlikte AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti büyükşehir adayı Abdulahat Arvas, programını Filistin Dayanışma Çadırında dayanışma mesajı vererek sürdürdü. Arvas, son olarak Beşyol’daki ve Alçekiç Pasajındaki esnafları ziyaret ederek, sorunları dinledi, görüş alış-verişinde bulundu.

Siyasi hayatı boyunca vatandaşlarla olumlu diyaloglar geliştirdiğini, onları dinlediğini ve bu doğrultuda çözümler ürettiğini anlatan Arvas, seçimin ardından da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

“İKTİDARIN GÜCÜNÜ, İMKANLARINI SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ”

Van’a hizmet etmek için "Biz bir sefere çıktık zafer Allah'tandır" diyerek yola çıktıklarını anlatan Arvas, şöyle konuştu:

“Yoğun şekilde çalışıyoruz. Bu çalışmalarım inşallah meyvelerini verecek. Bunu 31 Mart akşamı tüm Van halkı görecek. Amacımız memleketimize hizmet etmek. Şehrimizin her yerine ulaşmaya çalışıyoruz. Herkesi dinliyoruz. Sorunların, taleplerin, önerilerin her biri bizler için bir donedir. Bu doneler doğrultusunda hem projelerimizi olgunlaştırıyoruz hem de çözümler üzerinde çalışıyoruz.

Şu an sürece aşama aşama bakıyoruz. Önce seçmene ulaşacağız, sonra kendimizi, partimizi, projelerimizi yani kısacası derdimizi anlatacağız. Akabinde sorun, talep ve önerileri dinleyeceğiz ve 31 Mart akşamı seçildikten sonra ekibimizle birlikte bu sorunların üstesinden gelmek için gece-gündüz mücadele edeceğiz.”

Arvas, konuşmasını şöyle sürdürdü; “İnanın birçok sorun olabilir ama bunları çözmek zor değil. İktidarın gücünü, imkanlarını sonuna kadar kullanacağız. Esnaflarımızı can kulağıyla dinliyoruz. Esnaflar, gözümüz, kulağımız ve çözüm ortağımız olacak. Büyükşehir Belediyesinde esnaflarımız ile ilgili bir birim kuracağız. Projeler üreteceğiz, ek kaynaklar oluşturacağız. Sorunları biliyoruz, çok şükür çözümleri de biliyoruz. Bu memleketin insanıyız. Sokağa, caddeye hakimiz. Kimsenin bu anlamda endişesi olmasın. Yaparsa AK Parti yapar. Buna halkımız da inansın.”