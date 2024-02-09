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Bir günle EYT'yi kaçıranlar ‘1999 sonrası kademeli emeklilik çıkacak mı?’ diye merak ederken CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz kademeli emekliliği Meclis gündemine taşıdı. Karakoz, bir günle emekliliği kaçıranların mağdur olduğunu belirterek, "8 Eylül 1999'dan sonra sigortası başlayanlar için mutlaka kademeli emeklilik düzenlemesi yapılmalıdır" çağrısını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok” dese de milyonlar için açık kapı bırakmaya da devam etti. Yılmaz'ın “Bu gelecekte olmayacak anlamına gelmiyor” sözlerinin ardından EYT'yi kıl payı kaçıranlar kademeli emeklilikte gelişmeleri takip etmeye devam ediyor.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz Meclis'teki konuşmasında şunları söyledi:

"Emeklilik her çalışan insanın en büyük hayalidir. Ancak bu hayal adalet olan adil yönetilen ülkelerde geçerlidir."

"Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999'dan önce olanlar yaş dışındaki şartları yerine getirdiğinde EYT kapsamında emekli olabiliyorlar. Ancak söz konusu tarihten bir gün sonra sigortası başlayanlar EYT kapsamı dışında kaldılar. Şimdi emekli olamıyorlar."

"Bir gün geç sigortalı olan yıllarca çalışmak zorunda kalacak. Kayıplar toplam 17 yıl. Vatandaşlar arasında ayrım olmaz."

"8 Eylül 1999'dan sonra sigortası başlayanlar için mutlaka kademeli emeklilik düzenlemesi yapılmalıdır. Vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilsin, EYT'lilerin sorunları çözülsün"