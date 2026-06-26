Gençlik ve Spor Festivalleri kapsamında Van'da bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek bisiklet şenliği düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Van Valiliği ve Herkes İçin Spor Federasyonu öncülüğünde, Van Bisikletseverler Topluluğu'nun katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, “Herkes İçin Spor, Herkes İçin Sağlıkla Pedallıyoruz” sloganıyla bisiklet tutkunlarının aynı anda sağlık için pedal çevirmesi bekleniyor.

“BİSİKLET ŞENLİĞİ BUGÜN YAPILACAK”

Etkinlik bugün saat 18.00'de Eski Emniyet Kavşağı'nda (Mercedes-Benz Vangölü Turizm önü) başlayacak. Bisiklet korteji, Van Kalesi güzergahında ilerleyerek sağlıklı yaşam ve sporun önemine dikkat çekecek.

Organizasyon kapsamında etkinliğe katılan vatandaşlara tişört, şapka ve ayran aşı ikram edileceği bildirildi.