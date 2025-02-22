Van Büyükşehir Belediyesi resmi internet sayfası güncellenerek yeniden hizmete açıldı.

Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı tarafından Van Valisi Ozan Balcı’nın Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesi sonrası belediyenin resmi internet sayfası bakıma alınmıştı.

Yapılan yeni güncelleme sonrası Van Büyükşehir Belediyesi resmi web sitesi yeniden erişime açıldı.

Erişime açılan Van Büyükşehir Belediyesi web sitesinde Vali Ozan Balcı, Büyükşehir Belediye Başkanvekili olarak yer alırken, özgeçmişi de paylaşıldı. Yine Genel Sekreter olarak da Nihat Arpa’nın özgeçmişine yer verildi.