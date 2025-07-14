Vanlı balıkçılar yarın (15 Temmuz Salı) “vira bismillah” diyerek ağlarını göle bırakıp sezonu başlatmış olacak.

“AV YASAĞI 90 GÜN SÜRÜYOR”

Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan ve endemik bir tür olan Van Balığının neslinin tükenmemesi ve üremesi için her yıl 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor.

3 aylık süreçte balıklar, özellikle gölde ve çaylarda üreme gerçekleştiriyor.

“FESTİVAL DÜZENLENİYOR”

Üreme döneminde tatlı sulara akın eden balıkların sergilemiş olduğu eşi benzeri olmayan göç, her yıl düzenlenen festival ile binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğruyor.

90 gün boyunca yasak uygulanarak balık neslinin korunması sağlanıyor. Havzada binlerce insanın geçim kaynağı olan Van Balığı av yasağı bugün gün sonu itibariyle sona erecek ve balıkçıların ‘vira bismillah’ diyerek avlayacakları balıklar sofralarda yerini alacak.