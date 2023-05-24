Van Valiliği koordinasyonda, Büyükşehir Belediyesi desteği ile Van Balının kimliklendirilmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arıcılık Araştırma Merkezi ve Van Gıda Kontrol Laboratuvarı uzmanlarının tarafından Van’ın bir bölgesinden alınan Van Balı prolin değeri 1.556 mg/kg çıkarak dünyanın en iyi balları arasında yerini aldı.

Bal üreticileri ile bir araya gelen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kentteki arı yetiştiricilerine büyük destekler verdiklerini söyledi. Vali Balcı burada yaptığı konuşmada, “Arıcılık tarımın önemli bir parçası. Aynı zamanda incelik isteyen zahmetli bir iş. Arıların faydası zaten yaşam demek. Arılar olmayınca yaşam olmuyor. Biz toprağın dostuyuz.

Çiftçinin, üretimin, üreticinin her zaman yanındayız. Milletimizin işini kolaylaştırmak, onların hayır duasını almak, onları mutlu görmekten çok büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. Vali Balcı, arıcılara arıcı maskesi ve eldiveni hediye etti.

Van Bölge Gazetesi