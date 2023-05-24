Bölgede çetin geçen kış mevsiminden sonra Şemdinli ilçesi baharla birlikte renk cümbüşüne büründü. Hakkari bölgesinde en çok yeşilliğe sahip olan Şemdinli ilçesi, bugünlerde güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. İlçenin her tarafı yeşile bürünürken, yolların her iki tarafını saran ağaçlar ise oluşturdukları görüntülerle Karadeniz’i aratmıyor.

Bölgenin güzelliklerini fotoğraflayan gazeteci Ali Yiğit, “Bugün Şemdinli bölgesindeyiz. Baharın güzelliğini Şemdinli’de yaşayacaksınız. Bizde Derya köyünde bulunan o yeşilliği ve yolların etrafını saran ağaçların güzelliğini fotoğrafladık. Muazzam bir güzellik var. Şemdinli ilçesi şu an Karadeniz Bölgesini aratmıyor” dedi.