Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi geçtiğimiz günlerde AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas'ın girişimleriyle ulaşıma açılmıştı. Geçit, yoğun tipi nedeniyle bir kez daha ulaşıma kapatıldı.

Bahçesaray Kaymakamlığı sosyal medyadan yaptığı açıklama ile yolun trafiğe kapatıldığını duyurdu.

İşte Bahçesaray Kaymakamlığı'ndan yapılan o açıklama:

Karayolları ekiplerince, tipi dolayısıyla görüş mesafesi azalması nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı Bahçesaray'a bağlı Liman Mahallesi ile Çatak ilçesine başlı Yukarı Narlıca Mahallesi arası kara yolu güzergahı geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatılmıştır