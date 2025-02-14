AK Parti Van İl Başkanlığı, İl Disiplin Kuruluna sevk edilen parti üyeleri Gökhan Hanoğlu, Şevket Zorkul, Özer Polater ve Bilal Yücebaş’ın parti üyeliklerinden kesin olarak ihraçlarına karar verildiğini açıkladı.

Konu ile ilgili olarak AK Parti Van İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada:

“26.01.2025 tarihinde, AK Parti Van İl Başkanlığımızda gerçekleşen devir teslim töreninde; İl Başkanımız Abdulahat Arvas’ın konuşmasında ilin demografik yapısını sayarken, sarf etmiş olduğu bir kavram hiç alakası olmayan bir mecraya çekilmiştir. Bu suretle partimizi ve partimizin misyonuna aykırı ifadelerle, basın aracılığıyla zarar verici hareketlerde bulunan üyelerimiz hakkında bilindiği üzere İl yönetim kurulu kararıyla il Disiplin Kuruluna sevk işlemleri yapılmıştı.

Ak Parti İl Disiplin Kurulu tarafından ise 13.02.2025 tarihinde söz konusu üyelerimiz hakkında karar verilmiştir. Verilen kararda AK Parti Van İl Başkanımız Abdulahat Arvas tarafından yapılan konuşmada her kesime hitap edildiği, bir ırkı veya bir milleti küçümseyici ifadeler kullanmadığı, aksine birlik ve dayanışmaya işaret edildiği anlaşılmıştır.” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“İl Başkanımız tarafından yapılan birlik ve dayanışma konuşmasının farklı bir yöne çekilmeye çalışıldığı görülmüştür. Bölgenin kritik dengeleri arasında yer alan ve İl Başkanlığımız tarafından korunması konusunda azami gayret gösterilen halkımızın birliğine, kardeşliğine zede verilmeye çalışıldığı, provakatif eylemler içerisinde olunduğu, muhalif basın organlarının aracı kılındığı görülmüş ve nihayetinde de söz konusu eylemleri gerçekleştirdiği sabit olan üyelerimiz; Gökhan Hanoğlu, Şevket Zorkul, Özer Polater ve Bilal Yücebaş’ın Partimizin Tüzüğü gereğince parti üyeliklerinden kesin olarak ihraçlarına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”