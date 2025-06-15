Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Gençlik Kolları Başkanlığı, babalar gününe özel çeşitli etkinlikler düzenledi.

Sabah erken saatlerde Liseye Geçiş Sınavı (LGS) nedeniyle sınav merkezlerini ziyaret eden AK Gençlik, sınava giren öğrencilere başarılar dileyerek dışarda onları bekleyen ailelerine ise ikramlarda bulundu.

Burak Gültepe başkanlığındaki ekip akabinde ise mezarlık ziyaretinde bulundu. Yönetim kurulunda babasını kaybeden kişiler ile birlikte tek tek mezarlıklarını ziyaret eden Başkan Gültepe, şehit ailelerinin mezarlarını da ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

Son olarak kentin çeşitli noktalarında esnaflara ve vatandaşlara babalar günü münasebetiyle kravat hediye eden Başkan Gültepe, bir süre hasbihal etti.