AK Parti Van İl Gençlik Kolları Yürütme ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Van’ın simgelerinden biri olan tarihi Van Kalesi ve çevresinde çevre temizliği yaptı. Çok sayıda gencin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, kale çevresinde biriken atıklar toplanarak temiz bir görünüm kazandırıldı.

Gerçekleştirilen programla, hem çevre bilinci oluşturulması hem de Van Kalesi’ne gelen yerli ve yabancı turistlerin daha temiz bir ortamda tarihi gezebilmeleri hedeflendi. AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, çevre temizliğinin ardından kısa bir bilgilendirme yaparak gençlere çevre duyarlılığı çağrısında bulundu.

Etkinlik sonunda açıklamada bulunan gençlik kolları yöneticileri, "Van’ın değerlerine sahip çıkmak hepimizin görevidir. Bu tarihi mirasın korunması ve temiz tutulması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.

Vanlı vatandaşlar ve çevredeki turistler ise etkinliği memnuniyetle karşıladı.