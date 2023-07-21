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Wanhaber / Ramazan Çetin

Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine Başhekim olarak Dt. Mehmet Aktaş atandı.

SBÜ. Van Eğitim Hastanesi’nde Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan Dt. Mehmet Aktaş, Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliğine atandı.

Yeni görevine başlayan Dt. Mehmet Aktaş; göreve başladıktan sonra hastane yönetimi ve personellere tanışma ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ayağının tozuyla ilk açıklamayı yapan Başhekim Dt. Mehmet Aktaş, personelin uyum ve iş birliği içerisinde hizmet vereceğini kaydetti.

Amaçlarının hizmet kalitesini artırmak olduğunu belirten Başhekim Aktaş, “En iyi ve en kaliteli hizmeti sunabilmek için ekip bilinciyle var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.