Tahmini Okuma Süresi: dakika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "kaçak göçle mücadele" konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a brifing verdi.

Hükümet, hem seçim sırasında hem de sonrasında kamuoyunun en çok şikayet ettiği konulardan biri olan kaçak göç ve sığınmacılarla ilgili yeni tedbirleri hızla devreye soktu.

Son günlerde İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde bu konuda dikkat çekici operasyonlar yapılmaya başlandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın hem kaçak göçle mücadelede hem de toplumun huzurunu bozan sığınmacılar konusunda Cumhurbaşkanına yaptığı kapsamlı sunumda, bu konuda yeni ve radikal tedbirler alınması gerektiğini anlattığı öğrenildi.

TÜRK VATANDAŞLIĞIA GEÇİŞLER ZORLAŞTIRILACAK

Edinilen bilgilere göre, Bakan Yerlikaya, yaptığı sunumda yabancıların Türk vatandaşlığına geçmesinde bazı suistimaller olduğunu sundu.

İstisnai olarak verilen Türk vatandaşlığı konusunda yeni sınırlamalar olması gerektiği, Türk vatandaşlığına geçme konusunda bir pazar oluştuğu ve bu işi fırsata çevirenlerin ortaya çıktığı anlatıldı.

Yabancıların belli şartları sağlayarak ve belli miktarda mal varlığına sahip olma karşılığında verilen istisnai vatandaşlığın amacı dışında kullanıldığına yönelik iddialar masaya yatırıldı.

İçişleri Bakanlığı'na gelen "Türk vatandaşlığına geçme" başvurularının bu nedenle bir süredir bekletildiği ifade edildi.

ERDOĞAN BAKAN'A, BAKAN'DAN İLGİLİ BİRİMLERE TALİMAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hem Türk vatandaşlığına geçmenin zorlaştırılması hem de kaçak göçle mücadele konusunda gerekli tüm adımların atılmasını istediği ifade edildi.

Yerlikaya'nın da bakanlık bünyesindeki kaçak göçle mücadeledeki tüm birimlere tedbirlerin "tavizsiz" uygulanması talimatını verdiği aktarıldı.

SIĞINMACI RAHATSIZLIĞI SEÇİMLERİ ETKİLİYOR

AK Parti kaynakları da kamuoyunda sığınmacılarla ilgili oluşan kötü algının kırılması için yeni politikaların devreye gireceğini ve geri dönüşlerin hızlandırılacağını kaydetti.

Parti kurmayları, "Yerel seçimlere giderken, bu konuyu yeniden kamuoyunun bir numaralı maddesi olmaktan çıkarmalıyız. Mayıs seçimlerinde en zorlandığımız başlıklardan biri sığınmacılar oldu. İstanbul gibi büyükşehirlerde sığınmacılar konusu, yerel seçim sonuçları açısından belirleyici olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ DE HIZLANDIRILACAK

Kaçak göç dışında, savaş dolayısıyla Türkiye'de misafir olarak bulunan Suriyeliler için de çalışan hükümet, bu kişilerin ülkelerine dönüşü konusundaki çalışmalara hız verdi.

Güvenli bölgelerdeki briket evlerin inşasının bir an önce tamamlanmasının yanı sıra, Suriye'yle bu konuda yapılan görüşmelerde ilerleme sağlandığı belirtiliyor.

HABER7