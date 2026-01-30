Van’ın Gevaş ilçesinde, Artos Dağı eteklerinde yer alan ve Van’a yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Abalı Kayak Merkezi, yoğun kar yağışı sonrası kayak severleri ağırlamaya devam ediyor.

Van Gölü manzarası eşliğinde kayak yapma imkanı sunan merkez, hem Van’dan hem de çevre illerden gelen vatandaşların ilgisini çekiyor.

KAYAK MERKEZİNDE TELEFERİK İLGİ GÖRÜYOR

Farklı zorluk derecelerine sahip pistleriyle acemi ve profesyonel kayakçılara kayak ve snowboard yapma imkanı sunan merkezde, özellikle teleferik bölümü yoğun ilgi görüyor. Kimi vatandaşlar kendi ekipmanlarıyla kayak yaparken, kimileri ise teleferik ile zirveye çıkarak kayak merkezini ve Van Gölü’nü izlemeyi tercih ediyor.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Kayak merkezinde telesiyej ile üst bölgelere çıkan ziyaretçiler kayak keyfini doyasıya yaşarken, okulların tatil olması nedeniyle çocuklu ailelerin yoğunluğu dikkat çekiyor. Teleferik ve telesiyej önünde uzun kuyruklar oluşurken, çocuklar kızaklarla eğlenerek karın tadını çıkarıyor.

Aileler ve çocuklar, Abalı Kayak Merkezi’nde eğlenceli vakit geçirdiklerini belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. Abalı Kayak Merkezi, Van’ın önemli kış turizmi noktalarından biri olmaya devam ediyor.