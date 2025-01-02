Üç aylar ve Regaip Kandili nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Vali Ozan Balcı; “Rahmet ve merhametin, Yüce Allah tarafından bolca ihsan edildiği, Recep, Şaban ve Ramazan aylarının müjdecisi olan Regâip Kandilini idrak etmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz” dedi.

Vali Balcı, kutlama mesajında; “Kandiller sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı, manevi dünyamızın aydınlandığı özel günler ve gecelerdir. Bu kıymetli günlerde ailemize, milletimize ve tüm insanlığa karşı görev ve sorumluluklarımızı hatırlamalı, yanlış ve kusurlarımızdan dönme konusunda çaba sarf edip, küslük ve dargınlıklara son verme iradesini hep birlikte göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Üç Ayların ve Regâip Kandilinin şehrimiz, ülkemiz ve tüm insanlık için barışa, dostluğa, kardeşliğe vesile olmasını diliyor; tüm Vanlı hemşerilerimin Regâip Kandilini tebrik ediyor, sağlık, esenlik ve afiyet diliyorum” ifadelerine yer verdi.