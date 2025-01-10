Vali Ozan Balcı, yazılı mesajında; “Aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle basın, sivil toplumun dinamizmini beslemekte, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir. Basının sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirebilmesinin şartı, basın özgürlüğünün sağlanması ve korunmasıdır” dedi.

Basının toplum yararını gözetme sorumluluğu olduğunu belirten Vali Balcı, “Kamuoyunun haber alma hakkını kullanmasına aracılık eden basının, doğru ve tarafsız bir görev anlayışıyla her şart altında toplum yararını gözetme sorumluluğu vardır. Bu yaklaşımın halkımızın basınımıza güvenini sürekli kılacağı gibi basınımızın itibarını da daha yukarılara taşıyacağı muhakkaktır.

Basın çalışanlarımızın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meslek ilkelerini ve milletimizin hassasiyetlerini dikkate alarak, kamuoyunu hızlı, tarafsız ve doğru bir şekilde bilgilendirme görevini en güzel şekilde yapacağına ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceğine olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta ilimizde görev yapanlar olmak üzere tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve başarılı yıllar diliyorum” ifadelerini kullandı.