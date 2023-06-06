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Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Sahil Yolu Projesi çalışmalarını yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin trafiğini rahatlatmak için Sahil Yolu Projesi’ndeki çalışmalarını sürdürüyor. Vanlıları Van Gölü ile buluşturacak ve bitme aşamasına gelen sahil yolu, yetkililer tarafından yakından takip ediliyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile beraber, devam eden Sahil Yolu Projesi çalışmalarını yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

“SAHİL YOLU PROJESİ SONBAHAR SONU İTİBARİ İLE BİTECEK”

Sahil Yolu Projesi’nin devam eden çalışmalarını yerinde inceleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, “Bugün sahil yolu ve rekreasyon projemizi yerinde inceliyoruz. Sahil yolu Van’ımız için çok kıymetli ve değerli bir projedir. Yanında da rekreasyon alanı, şu anda yaklaşık 10 kilometrelik bir sahil yolu yapıyoruz.

1100 dönümlük alanda da büyük bir rekreasyon alanı gerçekleştiriyoruz. Van Gölü’nde dip çamur temizliği yapıyoruz. Van Gölü sadece Van’a ait bir değer değil. Türkiye’ye hatta bütün insanlığa ait bir değer. Aynı zamanda sosyal, kültürel zenginlik sunan, atalarımızdan aldığımız, çocuklarımıza bırakmak zorunda olduğumuz bir değer.

Şu anda çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah sonbahar sonu itibariyle bitirmiş olacağız. Burası büyük bir kültürel turistik merkez olacak. Cazibe merkezi olacak. Çok harika bir yer olacak” şeklinde konuştu.

“SAHİL YOLU PROJESİ’NDE HEDEF 16 KİLOMETRE”

Sahil Yolu Projesi’nin 10 kilometrelik bölümünü bitirerek, bunu 16 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, “Yaklaşık 10 kilometreyi bitirdik. Hedefimiz sahil yolunu 16 kilometreye çıkarmak. Sahil yolunu Erciş yolu ile birleştirmeyi planlıyoruz. Çevre yolu yapılıyor. 2 tane büyük yolumuz yapılmış oluyor.

Bu alternatif yol demek. Bizim tam hedefimiz Van Gölü’nü gördüğümüz, Van Gölü’nün güzelliğinden, zenginliğinden Vanlı hemşerilerimizi yararlandırmak. Sadece Vanlı hemşerilerimiz değil çevre il ve ilçelerde yaşayan insanlar için de bir turistik, bir cazibe merkezi haline getirmeyi planlıyoruz.

Emeği geçen bütün arkadaşlarıma, mühendisinden işçisine, ustasından teknisyenine hepsine de canı gönülde teşekkür ediyorum. İşleri de çok sıkı şekilde takip ediyoruz” diyerek konuşmasını tamamladı.

Mehmet Salih Giyci – Ramazan Çetin