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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Mustafaoğlu, kış aylarında çocuklarda viral üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış gözlemlendiğine dikkat çekti. Maske, mesafe ve hijyen kurallarının tüm hastalıklardan korunmak için önemli olduğu ifade eden Dr. Mustafaoğlu, çocuklarda yüksek ateş, solunum ve beslenme sorunu olması durumunda ailelerin doktora başvurmasını önerdi.

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Mustafaoğlu, üst solunum yolu enfeksiyonlarının mevsimsel bir döngü taşıdığını belirtti. Sonbahar ve kış aylarında daha çok üst solunum yolu enfeksiyonunun görüldüğünü ifade eden Dr. Mustafaoğlu, “Çocuklarımızın okula gitmesiyle ve kapalı alanda daha çok vakit geçirmesinin başlamasıyla semptomlarını daha sık görmekteyiz. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında en sık etken viral etkenlerdir.

Bakteriyel etkenleri daha arka planda görmekteyiz. Hastalarımızda etkenlere yönelik farklı semptomlar görmekteyiz. Bunlar burun akıntısı, gözlerde akıntı, kas ağrısı, halsizlik, beslemede azalma gibi semptomlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu gibi durumlarda ailelerimiz evde çocuklara destek tedavisi uygulayabilmektedir.

Hastalarımızda eğer 3 günden uzun süren ateş, beslenmede azalma ve sulunum sıkıntısı dediğimiz sık nefes alma durumu olursa hastaneye başvurmalarını öneriyoruz” dedi.

Mevsimler grip olarak adlandırılan influenza ve solunum sinsityal virüsünün (RSV) hastalarda daha çok görüldüğünü dile getiren Mustafaoğlu, “Evde ateşlenme, solunum ve beslenme sorunu olursa ailelerden doktorlara başvurmayı öneriyoruz. Virüslerden korunmak için okula giden çocuklarımızdan sık sık el yıkamayı, teneffüslerde sınıfların havalandırılması ve toplu alanlarda maske takmayı öneriyoruz” diye konuştu.