Doğru lise seçimi çok önemli. Bu nedenle veliler okulları mutlaka görüp eğitim programıyla ilgili bilgi almalı” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ortaokul 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran'da iki oturum olarak gerçekleştirilmişti.

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan ve lisenin öğretmenleri 17 Temmuz’da sona erecek tercih dönemine sayılı günler kala öğrenci ve velilere tercih sürecinde dikkat edilmesi gerekenlere yönelik bilgi verdi. Ayrıca bu yıl Demirören Medya ve Teknoloji MTAL’i tercih edecek öğrenciler için okul ve imkanlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Özel müfredatı ile öğrencileri geleceğin dünyasına yapay zeka, robotik kodlama ve yazılım dersleri ile hazırlayan okulda 18 kişilik sınıflarda ders veriliyor. Ana dili İngilizce olan 3 yabancı öğretmenle 1 yıl hazırlık sınıfı bulunan ve 5 yıl eğitim verilen ücretsiz devlet lisesi, LGS'de yüzde 1'lik dilime giren öğrencilere 12 ay boyunca burs veriyor.

“DOĞRU LİSE TERCİHİ VE SEÇİMİ ÇOK ÖNEMLİ”

Tercih döneminde dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi veren Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan, “LGS tercih süreci 17 Temmuz'da son buluyor. Öğrenci ve veliler için çok heyecanlı aynı zamanda yıpratıcı bir süreç. Çünkü lise, öğrencinin geleceğiyle ilgili planlarının başladığı yerdir. O yüzden doğru lise tercihi ve seçimi çok önemli. Bu nedenle veliler okulları mutlaka görüp eğitim programıyla ilgili bilgi almalı.

Biz de bu süreçte okulumuza gelen veli ve öğrencilerimize gelecek hedeflerimiz, dil eğitimimiz, sosyal ve kültürel imkanlarımız, yurt dışı olanaklarımız hakkında bilgi veriyoruz. Bu süreçte çocuğun gelişimi, potansiyelini tam anlamıyla kullanabilmesi çok önemli. Biz de bu noktada öğrencilerimize büyük bir değer veriyoruz, onlar bizim için çok kıymetli. Onların geleceği en iyi şekilde hazırlanması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

“MUTLAKA YABANCI DİL PROGRAMI OLAN BİR OKUL TERCİH ETMELERİ GEREKİYOR”

Tercih döneminde velilerin ve öğrencilerin yabancı dil programı olan okulları tercih etmesi gerektiğini söyleyen psikolojik danışman Metin Borahan, "Öğrenciler çok zorlu bir LGS sürecinin ardından en az onun kadar zorlu bir sürece girdiler. Bu süreçte öğrenciler ve aileleri okulları geziyorlar. Bu noktada dikkat etmeleri gereken bazı noktalar var. Çünkü öğrencileri bilmediğimiz bir geleceğe hazırlıyoruz. Onları bilmediğimiz bu geleceğe hazırlayacak programları tercih etmeleri gerekiyor. Mutlaka yabancı dil programı olan bir okul tercih etmeleri gerekiyor.

En az 2 dil öğrenebilecekleri programa gitmeleri gerekiyor. İleri derecede matematik, fizik çalışabilecekleri, siber güvenlik ve kodlama öğrenebilecekleri okullara gitmeleri gerekiyor. Bunlar bizim okulumuzda olan şeyler. Tercih döneminde bunlara özellikle dikkat edilmeli. Ayrıca öğrenciler yüzdelik dilimlerinin üzerinde ve altındaki okulları tercih etmeli” ifadelerini kullandı.

“AP PROGRAMI DA OKULUMUZDA UYGULANMAYA BAŞLAYACAK”

Lise öğrencilerine üniversite düzeyinde müfredat sunan AP programının lisede uygulanmaya başlayacağını belirten Fizik öğretmeni Muammer Öztürk “ Tercih sürecinde velilerimiz ve öğrencilerimiz yüzdelik dilimlerin yanı sıra okulların yapmış oldukları akademik ve bilimsel çalışmalar hakkında da bilgi edinmeye çalışıyorlar. Ben okulumuza gelen veli ve öğrencilere yapmış olduğumuz, bilimsel çalışmalar, TEKNOFEST çalışmaları ve TÜBİTAK çalışmaları hakkında bilgi vermeye çalışıyorum. Aynı zamanda 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibariyle de lise öğrencilerine üniversite düzeyinde müfredat sunan AP (advanced placement) programı da okulumuzda uygulanmaya başlayacak” dedi.

EğitimTeknolojileri Koordinatörü Murat Halıcı ise “ Bilişim ve teknoloji konularında hedefleri olan ve kendini geliştirmek isteyen öğrencileri okulumuza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRENCİLERİMİZİ GELECEĞE EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLAMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ”

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin imkanları hakkında konuşan Ertoğan, “Hazırlık eğitimimiz Amerikalı ve İrlandalı hocalarımız tarafından veriliyor. Öğrenciler ana dili gibi İngilizce konuşuyor. Çocukların dünya vatandaşı olma noktasında yola çıktık ve AP (advanced placement) programını da okulumuzda uygulamaya karar verdik. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin yurt dışı stajları olacak. İngilizce konuşma fırsatı yakalayacakları bir süreç olacak. Matematik olimpiyatları, bilim olimpiyatları, Teknofest katıldığımız bazı etkinlikler. Akademik kadromuzla öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Biyoloji öğretmeni Mustafa Şahin ise "Tercih süreci devam ediyor. Bu süreçte veliler ve öğrenciler de tercih edecekleri okulları ziyaret ediyorlar. Biz de bu doğrultu da velilerimize ve öğrencilerimize okulumuzun fiziki şartlarını ve akademik çalışmalarını anlatarak onlara yol göstermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Lisenin İngilizce eğitimi hakkında bilgi veren İngilizce Öğretmeni Chole Current de “ Okulumuzda öğrenciler İngilizceyi oyunlar ve farklı aktivitelerle pratik yaparak ve İngilizceyi aktif olarak kullanarak öğreniyorlar. Böylece öğrenciler kendilerini daha rahat ifade edebiliyor. İlk yıl hazırlık sınıfında eğitim alıyorlar. Bence Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni tercih etmek çok doğru bir seçim. Çünkü öğrencilerin ana dili İngilizce olan öğretmenlerden eğitim alabilecekleri çok seçenekleri yok. Bizim okulumuzda ise ana dili İngilizce olan 3 tane öğretmenimiz var” dedi.