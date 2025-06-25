Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının endemik olduğu bölgelerdeki vatandaşların sürekli yetkililer tarafından uyarıldığını söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Hekimi Dr. Dilek Yılmaz, hayvan hareketliliği nedeniyle farklı bölgelerde de görülebildiğini kırsal alana giderken açık renkli kıyafetler girmeyi tercih etmeleri gerektiğini ve eve döndüklerinde de kene açısından kontrol etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının keneler yoluyla buluşan viral kanamalı bir enfeksiyon hastalığı olduğunu ve şuan Türkiye’de en çok Tokat, Sivas, Erzurum, Gümüşhane, Erzincan ve Yozgat’ta görüldüğünü söyleyen Dr. Dilek Yılmaz kenenin vücutta kalması ne kadar uzarsa o kadar hastalığının bulaşma riskinin çoğaldığına dikkat çekti.

Yılmaz, "Vatandaşlarımız vücudunda kene gördüğünde kendileri çıkarabiliyorsa bir cımbız veya eldiven yardımıyla çıkarsınlar. Çıkaramıyorlarsa en yakın sağlık kuruluşuna başvursunlar. Kene, vücutta ne kadar uzun süre kalırsa hastalığın bulaşma ihtimali o kadar fazla.

Kenenin ısırdığı kişiler kendilerini 10 gün boyunca takip etsinler. Eğer; baş ağrısı, ateş, bulantı, kusma, ishal, kas- iskelet ağrısı ve halsizlik gibi şikayetler olmadığı sürece hastaneye gelmelerine gerek yok. Ama bu şikayetlerden 2 veya daha fazlası olursa zaman kaybetmeden hastaneye başvursunlar." Uz. Dr. Dilek Yılmaz kene popülasyonun önüne geçmek için ise kuş türlerinin uygunsuz avlanmasının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.