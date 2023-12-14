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Altın fiyatları geçtiğimiz gün açıklanan FED faiz kararı sonrası merak konusu oldu. Piyasalar bu toplantıda politika faizinin sabit kalacağına kesin gözüyle bakıyordu. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Öte yandan Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Ocak ayının adı: "Yeni yılın zirveleri!" ifadesine yer verdi ve "Son turdu oldu" dedi. 14 Aralık 2023 Perşembe günü geçerli olan altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

FED FAİZİ YÜZDE 5.50'DE BIRAKTI

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı geçtiğimiz gün açıklandı. FED faizi değiştirmedi ve yüzde 5.50'de bıraktı.

UZMAN İSİMDEN FED FAİZ KARARI SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş FED faiz kararı sonrası yaptığı açıklamada "İlk tepki pozitif!" diyerek dolar endeksinin yükselmesiyle karşısındaki enstrümanların da arttığı belirtti.

"TÜRK BORSASINA ÇAMUR ATMAK İYİ NİYET DEĞİLDİR!"

Ons altının 2 bin doları, ons gümüşün ise 23 bin doları test ettiğini ifade eden uzman isim, sosyal medya hesabında borsaya ilişkin paylaşımda bulundu:

"BİST 100, 4.400 puandan 8.500 puana yükselmiş. Mantıklı hisse senedei seçen, profesyonel destek alan da ciddi olarak kazanmış.

7.500'e kadar düzeltme yapması kadar doğal bir şey yoktur. Doğal olmayan, kredili işlem yapmak acil ihtiyacı olan parayla borsaya girmek, yatırımcı değil oyuncu olmak.

O kadar kazançtan sonra teknik düzeltmeleri bahane ederek Türk borsasına çamur atmak iyi niyet değildir. Saf olan inanır. Akıllı olan neyin ne olduğunu zaten biliyor.

Borsanın ucuz olduğunu dünyanın öbür ucundaki yabancı yatırımcı da biliyor. Kazandırdığında sessiz olmak, kar satışında gaz vermek kötü niyet. Bu tabir de kibarcası."

"2024 YILINDA KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEK!"

Borsanın 2024 yılında yine kazandırmaya devam edeceğini belirten uzman isim "Yatırımcıysan keyfine bak, oyuncuysan zaten bir şekilde batacaksın" ifadesine yer verdi.

Uzman isim "Ocak ayının adı: "Yeni yılın zirveleri!" ifadesine yer verdi ve "Son turdu oldu" dedi.

ÇEYREK, ONS, GRAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın 1.899,19 TL alış, 1.898,85 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Ons altın 2.036,04 dolar alış, 2.036,40 dolar satış fiyatından el değiştiriyor.

Çeyrek altın ise bugün 3.038,16 TL alış, 3.105,17 TL satış fiyatından işlem görüyor.